«Роскосмос» в срочном порядке нашел страховщиков для запуска «Союза»

«Роскосмос» нашел страховщиков для следующего после аварии пуска ракеты-носителя «Союз». Ими станут СОГАЗ и «Ингосстрах», пишет РБК.

«Роскосмос» разместил закупку на страхование запуска космического аппарата «ГЛОНАСС-М» № 57 19 октября. Планировалось застраховать запуск за 178 млн руб., но ни одной заявки от страховых компаний не поступило, а ракета должна отправиться в космос уже 3 ноября. В условиях «срочной потребности» закупку пришлось осуществлять у единственного поставщика. Состраховщиками выступили СОГАЗ и «Ингосстрах», а сумма страховки выросла на 23 млн руб., до 201 млн руб.

Запуск космического аппарата «ГЛОНАСС-М» 3 ноября — это первый пуск для «Роскосмоса» после аварии «Союза-ФГ» 11 октября.