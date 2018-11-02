Путин усомнился в необходимости высокоскоростной магистрали

Президент России Владимир Путин сомневается в необходимости строить первую в России высокоскоростную магистраль, первый участок которой должен связать Москву с Нижним Новгородом.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, Путин высказал свои сомнения 11 октября, когда обсуждался и был утвержден план развития магистральной инфраструктуры. Поручение президента еще раз обсудить проект ВСМ дано правительству. В документе говорится о плановой операционной безубыточности как об условии получения денег из федерального бюджета. Их для строительства ВСМ необходимо 200 млрд руб., всего дорога до Нижнего оценена в 621 млрд руб.

«Развилка более глобальная, чем операционная окупаемость, [есть сомнения] в том, нужны ли вообще ВСМ за такие деньги», — говорит собеседник издания, близкий к РЖД. «Президент поручил еще раз оценить экономику и обоснованность ВСМ Москва – Нижний Новгород. Потому что в ближайшие годы планируется выделить деньги не только на этот проект, но и на реконструкцию трассы M7, и на платную трассу, которая станет частью транспортного коридора Европа — Западный Китай. Нужно посмотреть на планы пассажиропотока и грузового потока, не совпадают ли они у этих трех проектов. Решение будет принято до конца года и даже раньше. Отношение к ВСМ положительное, но нельзя дублировать проекты», — считает сотрудник администрации президента.