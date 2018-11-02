«Муниципальный фильтр» остается

В Кремле не намерены отменять или смягчать «муниципальный фильтр».

«Вопрос о кардинальных изменениях избирательного законодательства в повестке дня администрации президента не стоит. Там не видят необходимости в отмене или модернизации «муниципального фильтра», а также возвращении в избирательные бюллетени графы «против всех», — сказал источник «Интерфакса», близкий к администрации президента России.

По его словам, не рассматривается и вопрос о переносе единого дня голосования.

Ранее глава Центризбиркома Элла Памфилова высказалась за изменение законодательства о выборах.

По действующему законодательству выдвижение кандидата на должность главы субъекта РФ должны поддержать от 5 до 10% депутатов представительных органов муниципальных образований или избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.