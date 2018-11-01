Close

Порошенко: Россия наложила санкции на очень достойных людей

01.11.2018

Президент Украины Петр Порошенко высказался по поводу российских санкций, наложенных против 322 украинцев и 68 компаний.

«Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в этом списке, включительно с моим сыном, половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством украинской коалиции, членами правительства. В Украине пребывание в этом письме — это какая-то награда», — передает слова Порошенко ТСН.

Президент добавил, что многие украинцы «обижены» на то, что не попали в этот список. По его словам, вместо того, чтобы «лязгать оружием на фронте» и внедрять санкции, России нужно «уйти из Украины, забрать свои войска, оружие и восстановить территориальную целостность Украины».

1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях. Среди попавших в список судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, предприниматели, чиновники администрации президента, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами страны, а также руководители органов исполнительной власти.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.