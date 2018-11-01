Порошенко: Россия наложила санкции на очень достойных людей

«Российское решение о санкциях не было неожиданным. За небольшим исключением это список очень достойных людей, которые есть в этом списке, включительно с моим сыном, половиной моей администрации, с большим количеством народных депутатов, большинством украинской коалиции, членами правительства. В Украине пребывание в этом письме — это какая-то награда», — передает слова Порошенко ТСН.
Президент добавил, что многие украинцы «обижены» на то, что не попали в этот список. По его словам, вместо того, чтобы «лязгать оружием на фронте» и внедрять санкции, России нужно «уйти из Украины, забрать свои войска, оружие и восстановить территориальную целостность Украины».
1 ноября премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о санкциях. Среди попавших в список судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, предприниматели, чиновники администрации президента, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами страны, а также руководители органов исполнительной власти.