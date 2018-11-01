В дело Магомедовых добавили эпизод с хищением при строительстве Чуйского тракта

В деле владельцев группы компаний «Сумма» братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых добавили новый эпизод.

Об этом, сообщает «Интерфакс». В ходе заседания суда, рассматривавшего продление ареста Магомедовых, выяснилось, что их подозревают в хищении 300 млн руб. бюджетных средств при строительстве дороги Чуйский тракт в 2014 году. По версии следствия, у Магомедовых было двое сообщников, которых уже объявили в международный розыск.



Помимо этого один из свидетелей по делу Владимир Смирнов сообщил о полученных угрозах в свой адрес со стороны Зиявудина Магомедова. Смирнов ранее занимавшем должность замгендиректора Объединенной зерновой компании, в которой Магомедову принадлежит 50% минус одна акция. Из слов свидетеля следует, что угрозы со стороны Зиявудина Магомедова ему передал экс-глава «Суммы» Александр Винокуров. «Винокуров включил музыку погромче и сказал: «Либо вы за сутки свалите и уволитесь из Объединенной зерновой компании, либо мы сначала уничтожим вас медийно, а потом процессуально», — передает РБК показания Смирнова.

Ранее Магомедовых уже обвинили в хищении 2,5 млрд руб. из бюджета и в создании преступного сообщества. Свою вину они отрицают.