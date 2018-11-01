В Министерстве культуры разъяснили ситуацию с фильмом «Хантер Киллер»

Фильм «Хантер Киллер» не будет показан в России из-за того, что компания-прокатчик вовремя не предоставила копию картины в Госфильмофонд, заявили в Министерстве культуры РФ.

Об этом сообщает ТАСС. В министерстве напомнили, что согласно действующему законодательству, прокатное удостоверение выдается заявителю под расписку после получения Минкультуры документа, подтверждающего исполнение закона «Об обязательном экземпляре документов». Компания-прокатчик сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд 24 сентября, однако, копия была ненадлежащего качества, рассказали в Минкульте. Второй жесткий диск поступил в Госфильмофонд только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат.