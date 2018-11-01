Александр Плющев о «камланиях» Соловьева

В эфире радио «Вести FM» Соловьев 5 минут обвиняет журналистов Винокурову, Плющева и политика Гудкова в том, что именно они несут ответственность за взрыв в здании ФСБ в Архангельске.

Телеканал Дождь впервые обратил внимание на то, на что даже я устал внимание обращать. Это практически ежедневные (точнее, трижды в неделю, когда он работает в радиоэфире) камлания Владимира Соловьева, где он перечисляет небольшой набор людей, включая почему-то и меня, которые виноваты в принципе во всем. Вы не поверите, но так продолжается уже НЕСКОЛЬКО ЛЕТ. Я бы оставался в неведении, поскольку эфиры с Соловьевым у нас в одно и то же время, но слушатели развлекают меня, сообщая мне в твиттере об очередных изысканиях Владимира Рудольфовича.

Еще совсем недавно, например, я был виноват в стрельбе в Керчи, потому что не давал ФСБ внедрять сотрудников в экстремистские группировки, угрожая массовыми акциями.

Еще я на деньги Газпрома ругаю Путина. А на деньги немецких налогоплательщиков (DW) я финансирую Навального.

Количество кейсов со мной у него ограничено, поэтому в отсутствие горячих новостей, он тасует заготовки, ну а уж если что-нибудь вроде теракта, подтягивает мое скромное участие в ужасных событиях. Бедность разнообразия он пытается компенсировать обзывательствами, надо признать, по-детски милыми. Чаще всего я бываю пИнгвином (обычно жирным, ну а каким еще), хомяком, доносчиком, стукачом, недобитком.

Внешне это похоже на богослужение с поминовением, поэтому уже немножко на автомате.

Особо Владимир Рудольфович любит цитровать мои посты из этого канала, за что я ему признателен: купить рекламу на рейтинговом радио мне не по карману. Рано или поздно количество должно перейти в качество: я тут слышал краем уха, что рейтинги наших программ вроде бы сравнялись. Ну и это немудрено, если каждый эфир поминать неизвестного аудитории Вестей ФМ Плющева, в какой-то момент люди заинтересуются, что же это за хрен с горы.

Спасибо, Владимир Рудольфович, буду и дальше стараться попасть в ваши обзоры.

Часто спрашивают, почему я не хочу подать в суд на Соловьева. Слушайте, столько, сколько сделал, делает, и, я уверен, еще сделает этот для моей раскрутки, не сделал никто. Это, в некотором смысле, мой бесплатный и очень эффективный евангелист. А я на него в суд, ну вы что.