«Яндекс», Mail.ru, Rambler и правообладатели подписали антипиратский меморандум

Правообладатели подписали с «Яндекс», Mail.ru и Rambler меморандум по совместной борьбе с пиратством.

Об этом сообщает «Интерфакс». Согласно документу, правообладатели в течение трех недель создадут реестр указателей страниц сайтов в интернете, на которых без разрешения правообладателя или иного законного основания размещаются или используются аудиовизуальные произведения и информация, необходимая для их получения. В меморандуме также сказано, что администраторы интернет-сервисов, подписавшие его, каждые пять минут обращаются к нему за списком в реестр пиратских сайтов и в течение шести часов исключают эти ссылки из поисковой выдачи в России.

В число правообладателей вошли: первый замгендиректора ВГТРК Антон Златопольский, гендиректор «Кинопоиска» Артем Савиновский, гендиректор Первого канала Константин Эрнст, гендиректор «Газпром-медиа Холдинг» Дмитрий Чернышенко и другие. Согласно тексту документа, к нему могут в будущем присоединиться новые правообладатели.

Ранее стало известно о том, что «Яндекс» согласился удалять ссылки на пиратский контент по заявлению правообладателей. Ранее поисковик делал это только по определению суда.