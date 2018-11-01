Парламент Армении второй раз не избрал премьера и будет распущен

Национальное Собрание Армении на своем специальном заседании 1 ноября во второй раз не избрало единственного претендента — Никола Пашиняна премьер-министром страны, теперь парламент будет распущен.

«За» или «против» кандидатуры Пашиняна никто не проголосовал, воздержались 13 депутатов. Для избрания было необходимо 53 голоса, сообщает NEWS.am.

Пашинян ушел в отставку 16 октября, чтобы провести досрочные парламентские выборы в декабре. Согласно Конституции, парламент будет распущен, так как дважды не избрал главу правительства. В ближайшее время станет известна официальная дата досрочных выборов.