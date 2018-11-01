Freedom House: Российский интернет стал менее свободным

Россия вошла в число худших стран по уровню свободы в интернете.



Об этом сказано в исследовании Freedom on the Net, которое посвящено свободе интернета в различных странах. Россия занимает 53 место. Над документом работал Freedom House. В нем каждой стране выставляется оценка от 0 (лучший результат) до 100 (худший результат) баллов. В 2018 году показатели РФ ухудшились по сравнению с прошлым годом — она набрала 67 баллов, по сравнению с 66 в 2017. Состояние свободы интернета в стране продолжает ухудшаться шестой год подряд.

Попытка блокировки Telegram в исследовании был отмечена как часть нарождающейся тенденции на ужесточение подхода к ограничению работы сервисов, не идущих на уступки госорганам РФ. К другим факторам, отрицательно сказавшимся на свободе интернета в России, авторы документа отнесли законы, ограничивающие работу VPN-сервисов, вступление в силу требований по хранению данных для операторов связи и организаторов распространения информации и принятие закона о «СМИ-иноагентах».

При этом эксперты Freedom House отметили, что глобальный интернет также стал менее свободным. Власти целого ряда стран занялись построением «цифрового авторитаризма» и активно перенимают российский и китайский опыт блокирования нежелательной информации. Наиболее свободный интернет в Эстонии, Исландии и Канаде.

Исследование Freedom on the Net проводилось в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018 года.