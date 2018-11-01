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Биржевые цены на бензин снизились

01.11.2018

После того, как стало известно о том, что правительство и нефтяные компании России договорились о сохранении цен на бензин, стоимость бензина АИ-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизилась на 2,55%, до 48,189 тысяч рублей за тонну, АИ-95 — на 5,16%, до 50,637 тысяч рублей. Зимнее дизтопливо подешевело на 2,06% до 57,389 тысяч рублей за тонну. Таковы данные на 12:30 мск, отмечает РБК.

31 октября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство и представители крупнейших нефтяных холдингов и владельцев НПЗ договорились о сохранении до конца года цен в опте и рознице на уровне конца мая.

1 ноября крупнейшие нефтяные компании заявили о планах изменить цены на бензин и дизтопливо в мелком опте. С 1 ноября ЛУКОЙЛ «меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности». «Газпром нефть» с 1 ноября снизила мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 15%. Цены на топливо на АЗС сети «Газпром нефть» сохраняются на уровне мая и компания не планирует их изменять в ближайшее время. К соглашению с правительством присоединились также «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Новый поток».

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