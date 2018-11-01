Биржевые цены на бензин снизились

31 октября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство и представители крупнейших нефтяных холдингов и владельцев НПЗ договорились о сохранении до конца года цен в опте и рознице на уровне конца мая.
1 ноября крупнейшие нефтяные компании заявили о планах изменить цены на бензин и дизтопливо в мелком опте. С 1 ноября ЛУКОЙЛ «меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности». «Газпром нефть» с 1 ноября снизила мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо в среднем на 15%. Цены на топливо на АЗС сети «Газпром нефть» сохраняются на уровне мая и компания не планирует их изменять в ближайшее время. К соглашению с правительством присоединились также «Роснефть», «Нефтегазхолдинг», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Новый поток».