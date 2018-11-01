Владелец «Кэшбери» объявил о закрытии компании и пообещал открыть новую

Владелец компании «Кэшбери» Артур Варданян объявил о закрытии компании.

Он опубликовал соответствующее на канале YouTube. Причиной закрытия, по словам Варданяна, стала объявленная охота с целью убрать компанию с рынка. Бизнесмен пообещал расплатиться с клиентами 2 ноября, так как у компании есть для этого ресурсы, «пусть и не в полном объеме». Оставшиеся долги планируется погасить за счет внутренней криптовалюты.

Варданян также объявил, что намерен открыть новую компанию JDC.

В сентябре Центральный банк обнаружил в «Кэшбери» признаки финансовой пирамиды. В частности компания обещала клиентам доходность до 600%, однако реальной деятельности не вела. 11 октября владелец «Кэшбери» приостановил работы компании до 1 ноября. Он назвал это «каникулами», нацеленными на разблокировку счетов.