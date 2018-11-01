Активист узнал в одном из напавших на него предполагаемого сотрудника Пригожина

В декабре 2017 года на петербургского активиста запрещенного движения «Артподготовка»* Владимира Иванютенко напали два человека с ножом. В одном из них он узнал предпологаемого сотрудника бизнесмена Евгения Пригожина Валерия Амельченко.

Об этом Иванютенко сказал в эфире радиостанции «Эхо Петербурга». Активист рассказал, что на него напали двое неизвестных, когда он шел по двору. Сначала они хотели применить против него электрошокер, однако ему удалось увернуться. После этого ему нанесли два удара ножом. Одного из нападавших Иванютенко узнал на фотографиях, которые опубликовал журналист «Новой Газеты» Денис Коротков — автор расследования о нападениях, которые по заказу совершали люди Пригожина. Активист рассказал об Амельченко следователю, который ведет дело о нападении, однако тот, по словам Иванютенко, попросил «не лезть не в свое дело».

Коротков опубликовал расследование «Повар любит поострее» о деятельности структур, подконтрольных «повару Путина» Евгению Пригожину, основываясь, в том числе, на словах Валерия Амельченко. Согласно публикации, люди Пригожина могут быть причастны к нескольким убийствам в России и испытаниям боевых ядов в Сирии.В публикации говорилось, что Амельченко пропал. Однако позже он пришел в полицию Кировского района Санкт-Петербурга.

*движение «Артподготовка» признано экстремистским и запрещено в России.