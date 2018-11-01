Задержаны еще трое фигурантов дела о пожаре в «Зимней вишне»

Следственные органы задержали новых фигурантов дела о пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня».

«Задержан сын уже находящейся под следствием главы кемеровского Госстройнадзора Танзили Комковой, бывший руководитель Кемеровского кондитерского комбината Вячеслав Вишневский и человек по фамилии Чередниченко», — сообщил «Интерфаксу» информированный источник, отметив, что деятельность Чередниченко связана с Комковым.

В Центральном районном суде Кемерово 1 ноября рассматривается ходатайство следствия об аресте Комкова и Чередниченко. Дату рассмотрения ходатайства об аресте Вишневского представитель суда не уточнил.

Вишневский с 2002 по 2008 год руководил ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», здание которого переделали в ТРЦ «Зимняя вишня».

Ранее в рамках расследования дела о пожаре были арестованы 12 человек. Пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей.