В Ярославле задержали очередного подозреваемого в пытках сотрудника ФСИН

Старший оперуполномоченный оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипан Мамоян задержан по подозрению в пытках бывшего заключенного Евгения Макарова.

Аналитическая группа фонда «Общественный вердикт» изучила исходную запись с видеорегистратора на которой не менее 18 сотрудников ФСИН пытают заключенного. На видео Мамоян дважды льет из ведра воду на голову лежащему на столе и скованному наручниками Макарову. Затем оперуполномоченный несколько раз приносит в комнату, где происходят пытки, ведро с водой, спрашивает одного из сотрудников колонии, зачем тот снимает происходящее.

В ближайшее время Мамояну должны предъявить обвинение, следствие будет ходатайствовать в суде об аресте оперативника. В настоящее время по делу о пытках в колонии №1 Ярославля арестованы 14 человек. Видеозапись с пытками опубликовала 20 июля «Новая газета». Возбужденное после этого уголовное дело расследуется по статье о превышении полномочий.