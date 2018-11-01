В Ярославле задержали очередного подозреваемого в пытках сотрудника ФСИН

Старший оперуполномоченный оперативного отдела ярославской колонии №1 Сипан Мамоян задержан по подозрению в пытках бывшего заключенного Евгения Макарова.
Аналитическая группа фонда «Общественный вердикт» изучила исходную запись с видеорегистратора на которой не менее 18 сотрудников ФСИН пытают заключенного. На видео Мамоян дважды льет из ведра воду на голову лежащему на столе и скованному наручниками Макарову. Затем оперуполномоченный несколько раз приносит в комнату, где происходят пытки, ведро с водой, спрашивает одного из сотрудников колонии, зачем тот снимает происходящее.