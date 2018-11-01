Президентские гранты получили десятки связанных с РПЦ организаций

Как минимум 47 организаций, аффилированных с Русской православной церковью, получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн рублей по итогам очередного конкурса для НКО.

Среди них религиозные общественные организации, монастыри, приходы, епархии, пишут «Ведомости». Самый крупный грант — в 10 млн руб. выиграла организация РПЦ «Милосердие», помогающая бездомным.

По словам гендиректора Фонда президентских грантов Ильи Чукалина, победы связанных с РПЦ организаций легко объяснимы. С 2005 года в России проходит конкурс «Православная инициатива», поэтому такие НКО имеют опыт написания заявок и к тому же подают их много — а чем больше заявок, тем выше шансы выиграть грант. «Кроме того, заявки подают в основном приходы церквей, часто в селах. Для оформления заявки нужно юрлицо, а в маленьком селе всего два типа юрлиц — либо территориальное самоуправление, либо церковный приход. Обычно это небольшие гранты — например, на строительство в селе парка или спортплощадок», — говорит он.

Гранты на 41 млн руб. выиграли 11 отделений «Боевого братства», возглавляемого экс-главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Самый крупный грант конкурса выиграло агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», которое потратит 112 млн руб. на проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России».

Всего на два конкурса 2018 г. было подано 19 тыс. заявок, победило 3573 проекта, общая сумма грантов составила 7,8 млрд руб.