Президентские гранты получили десятки связанных с РПЦ организаций

Как минимум 47 организаций, аффилированных с Русской православной церковью, получили президентские гранты на общую сумму 55,3 млн рублей по итогам очередного конкурса для НКО.
Среди них религиозные общественные организации, монастыри, приходы, епархии, пишут «Ведомости». Самый крупный грант — в 10 млн руб. выиграла организация РПЦ «Милосердие», помогающая бездомным.
Гранты на 41 млн руб. выиграли 11 отделений «Боевого братства», возглавляемого экс-главой Подмосковья Борисом Громовым и депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. Самый крупный грант конкурса выиграло агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы», которое потратит 112 млн руб. на проект «Юрий Башмет — молодым дарованиям России».Всего на два конкурса 2018 г. было подано 19 тыс. заявок, победило 3573 проекта, общая сумма грантов составила 7,8 млрд руб.