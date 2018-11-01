Минкульт не пустил в прокат фильм о спасении военными США президента России

Компания Megogo Distribution уведомила кинотеатры о том, что необходимо убрать из расписания сеансы фильма Hunter Killer, так как лента до сих пор не получила прокатное удостоверение. Премьера была назначена на 1 ноября.

«Все материалы и документы были сданы нами заранее, просмотровка фильма была передана за 1,5 месяца, и никаких противопоказаний к выходу фильма или отказа к выдаче прокатного удостоверения на дате 1 ноября или даже намека на это мы не получали», — говорится в письме дистрибьютора, передает «Бюллетень кинопрокатчика».

В течение всего дня 31 октября представители Megogo Distribution пытались узнать номер и дату выдачи прокатного удостоверения, однако сделать это не удалось. Сотрудники Министерства культуры отвечали, что ПУ находится на подписании.

Боевик Hunter Killer рассказывает историю экипажа американской военной подлодки, которая участвует в операции по спасению российского президента из рук мятежников, устроивших госпереворот. Ранее фильм был запрещен для проката на территории Украины, как демонстрирующий силу российского оружия и спецслужб.