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Глава Архангельской области: террорист действовал один

31.10.2018

Молодой человек, взорвавший бомбу в здании ФСБ, действовал один, заявил губернатор Архангельской области Игорь Орлов, отметив, что «молодежь сегодня подвергается очень жесткому, беспринципному воздействию со стороны различных сил».

«Мы приняли все предусмотренные меры, обеспечивающие безопасность населения <...> на сегодняшний день подтверждено — молодой человек действовал один. Исходя из этой информации, уровней террористической опасности на территории региона мы не вводили», — заявил Орлов.

«Обществу и нам, взрослым, необходимо осознать, что наша молодежь сегодня подвергается очень жесткому, беспринципному воздействию со стороны различных сил, для которых их жизнь, семьи, их окружение совершенно не интересны. Они решают свои задачи. И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодежи и школьников в различные акции, — отметил губернатор.

Взрыв в здании УФСБ по Архангельской области произошел утром 31 октября на входе в здание. Террорист погиб, пострадали трое сотрудников ФСБ. Перед этим в чате анархо-коммунистов один из пользователей написал, что «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя. Автор сообщения отметил, что, скорее всего, погибнет в результате взрыва, а причиной атаки назвал действия ФСБ, сотрудники которой, по его словам, фабрикуют дела и пытают людей.



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