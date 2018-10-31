Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин

Представители правительства РФ и нефтяных компаний договорились зафиксировать оптовые цены на бензин и дизель на уровне июня 2018 года.

«Стороны договорились о том, чтобы все вертикально- интегрированные компании, а также все независимые НПЗ приняли на себя обязательства по поставкам бензина и дизеля в объемах, которые зафиксированы по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А цены оптовые должны быть зафиксированы на июнь 2018 года. Мы зафиксировали оптовые цены, они взяли на себя обязательства, — сказал вице-премьер Дмитрий Козак, передает ТАСС.

Соглашение вступает в силу с 1 ноября и действует до 31 марта 2019 года. Козак отметил, что «при необходимости оно может быть продлено». Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ранее предупреждал, что правительство введет заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов, если договориться о стабилизации цен на бензин не удастся. После резкого роста цен на бензин весной этого года власти отменили плановое повышение акцизов на бензин и дизельное топливо, а также потребовали от нефтяников зафиксировать цены на топливо.