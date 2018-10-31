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Присяжные оправдали обвиняемых в контрабанде кокаина в бутылках из-под рома

31.10.2018

«В Санкт-Петербургском городском суде огласили вердикт по уголовному делу в отношении Андрея Бредкина, Георгия Кольваха, Антона Мельникова и Евгения Савченко. Фигуранты оправданы присяжными в связи с недоказанностью события преступления», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Генпрокуратура в феврале прошлого года заявляла, что обвиняемые находясь в Доминиканской Республике, незаконно приобретали кокаин, растворяли его в жидкости, не менявшей его свойства, и разливали в бутылки из-под рома. После этого под видом алкоголя переправляли бутылки в Россию через специально подобранных курьеров. Ранее трое фигурантов дела были осуждены к длительным срокам лишения свободы. 

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