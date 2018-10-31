Кремль отказался от массовых политических акций в День народного единства

Администрация президента отказалась от организации в Москве массовых политических мероприятий в День народного единства, который отмечается 4 ноября.

Как сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, в Москве не будет ни шествия, ни митинга-концерта. В последние годы, начиная с 2014-го, когда Россия присоединила Крым, акции проводились.



В 2014 году по Тверской улице прошло шествие, которое закончилось митингом-концертом. В нем акции приняли участие представители профсоюзов и единороссы и лидеры оппозиционных думских фракций — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Сергей Миронов. Подобные акции проходили в 2015 и 2016 году, в них, по официальным данным, приняли участие от 80 до 85 тыс. чел. В 2017 году шествия не было, но состоялся митинг-концерт «Россия объединяет» в Лужниках.



Программа мероприятий в этом году будет носить культурный характер. В Большом Кремлевском дворце пройдет ежегодный концерт «Мы едины», на Воробьевых горах откроется детский фестиваль национальных культур, в центре Москвы с 3 по 5 ноября будет проходить торговый фестиваль «День народного единства». В Манеже 4 ноября откроется ежегодная выставка «Православная Русь».