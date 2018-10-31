Россия заняла 31 место в рейтинге Doing Business

Россия заняла 31 место в рейтинге Всемирного банка Doing Business, оценивающего условия ведения бизнеса.

Рейтинг опубликован на сайте организации. РФ увеличила индекс легкости ведения бизнеса на 0,61 пункт по сравнению с 2017 годом. Теперь он составляет 77,37 пункта. Первое место в рейтинге по этому показателю заняла Новая Зеландия с индексом легкости ведения бизнеса в 86,59 пункта. Сильнее всего Россия улучшила позиции по показателю «получение разрешения на строительство», где страна поднялась со 115 на 48 место.

В мае 2012 года Владимир Путин распорядился достичь такого уровня, с которым бы Россия попала в топ-20 рейтинга Doing Business, в котором страна тогда занимала 120 место.