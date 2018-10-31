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НТС отверг обвинения «Роснефти» в провокациях

31.10.2018

Президент Независимого топливного союза (НТС) Павел Баженов назвал заявление «Роснефти» о ведении независимыми АЗС «провокационной кампании» некорректными.

Об этом сообщает РБК. По словам Баженова, для преодоления кризиса необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить объем их реализации на бирже и создать прозрачную систему ценообразования. При этом президент НТС считает недопустимой ситуацию, когда «независимый сектор полностью зависит от решений крупных нефтяных компаний».

«​Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний]в условиях заморозки цен? И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд», — сказал Баженов.

В «Роснефти» 31 октября заявили о том, что ряд независимых АЗС якобы инициировали провокационную кампанию, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России.

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