НТС отверг обвинения «Роснефти» в провокациях

Об этом сообщает РБК. По словам Баженова, для преодоления кризиса необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить объем их реализации на бирже и создать прозрачную систему ценообразования. При этом президент НТС считает недопустимой ситуацию, когда «независимый сектор полностью зависит от решений крупных нефтяных компаний».
«Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы вертикально интегрированных нефтяных компаний]в условиях заморозки цен? И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд», — сказал Баженов.
В «Роснефти» 31 октября заявили о том, что ряд независимых АЗС якобы инициировали провокационную кампанию, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России.