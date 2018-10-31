Навальный представил сервис для отправки писем проголосовавшим за пенсионную реформу депутатам

Сервис расположен по адресу pensiya.org. Политик предложил сделать так, чтобы парламентарии «не забывали», как они голосовали.
«Мы люди упорные и тем не бросаем, даже если они сошли с первых полос. Это и есть нудная, но необходимая политическая работа, которую мы делаем (а все остальные — нет)... Депутаты в Госдуме сидят и надеются, что к следующим выборам все забудут, как они голосовали за повышение пенсионного возраста. Наша общая задача — сделать так, чтобы не забывали», — написал оппозиционер.
Навальный предложил использовать письма и ответы на них в качестве мер по работе с избирателями.
Госдума одобрила повышение пенсионного возраста в сентябре. Правительство предложило соответствующую реформу в июне.