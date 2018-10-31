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Навальный представил сервис для отправки писем проголосовавшим за пенсионную реформу депутатам

31.10.2018

Алексей Навальный представил сервис для отправки писем проголосовавшим за пенсионную реформу депутатам.

Сервис расположен по адресу pensiya.org. Политик предложил сделать так, чтобы парламентарии «не забывали», как они голосовали.

«Мы люди упорные и тем не бросаем, даже если они сошли с первых полос. Это и есть нудная, но необходимая политическая работа, которую мы делаем (а все остальные — нет)... Депутаты в Госдуме сидят и надеются, что к следующим выборам все забудут, как они голосовали за повышение пенсионного возраста. Наша общая задача — сделать так, чтобы не забывали», — написал оппозиционер.

Навальный предложил использовать письма и ответы на них в качестве мер по работе с избирателями.

Госдума одобрила повышение пенсионного возраста в сентябре. Правительство предложило соответствующую реформу в июне. 

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