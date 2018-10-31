В РФ предложили создать оператора по мониторингу интернет-контента

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова предложила создать единого оператора по мониторингу опасного для детей контента в интернете.

«Мы собрали комплекс мер, эти меры проработаны на серьезном государственном уровне, совместно с ведомствами, это законодательные изменения. Это определение конкретного оператора, который должен мониторить интернет-пространство [на предмет] опасного для детей контента», — цитирует РАПСИ Кузнецову.

Кроме того, по словам омбудсмена, в настоящее время ведутся переговоры о подписании хартии, которая основана на принципе саморегулирования интернет-отрасли. Документ предусматривает, что владелец интернет-ресурса, присоединившись к этой хартии, обеспечит легкозаметный и актуальный инструмент обратной связи, рассмотрит вопрос о внедрении системы мониторинга противоправного контента, рассмотрения жалоб пользователей на негативный контент.