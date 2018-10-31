«Роснефть» обвинила в провокации независимые АЗС

Ряд независимых АЗС инициировали провокационную кампанию, которая направлена на обострение социально-экономической обстановки в регионах с целью получения дополнительных льгот и извлечения сверхдохода для своих собственников, зачастую не проживающих в России, заявили в «Роснефти». Ранее о резком росте цен на топливо заявил Независимый топливный союз.

В «Роснефти» считают, что необходимо провести тщательный анализ экономического положения и деятельности независимых АЗС. «Такие сети не обременены задачами поддержания добычи и переработки, а также издержками, связанными с фискальным регулированием. Кроме того, они не несут никакой ответственности за устойчивое обеспечение нефтепродуктами потребителей в регионах, а в ряде субъектов РФ фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли. «Независимые» АЗС привыкли осуществлять свою деятельность «в серой зоне» без ведения налогового учета, при отсутствии контроля за качеством и источниками происхождения реализуемых нефтепродуктов», — говорится в сообщении компании.

В «Роснефти» уверяют, что компания «неукоснительно» соблюдает достигнутые договоренности по поддержанию цен в рознице на уровне 30 мая 2018 года.