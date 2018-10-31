Верховный суд Пакистана отменил смертную казнь для обвиненной в «богохульстве» христианки

Об этом сообщает BBC. Главный судья Сакиб Нисарм заявил, что Биби может выйти из тюрьмы немедленно. Обвиняемая лично не присутствовала на заседании. BBC сообщает, что во время оглашения вердикта здание Верховного суда было оцеплено. В нескольких пакистанских городах прошли демонстрации против приговора. Есть данные о столкновениях с полицией.
В 2009 году у Биби случился спор со своими соседками, когда они собирала фрукты. Последние сказали, что не могут пить из общего ведра с водой после того, как им воспользовалась Биби, так как ее вера сделала воду «нечистой». Женщины предложили Биби обратиться в Ислам, на что она, по утверждению обвинения, ответила оскорблениями пророку Мухаммеду.
Биби избили, арестовали и позже приговорили к смертной казни. Ее дело вызвало широкий международный резонанс. В 2014 году патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к президенту Пакистана Мамнуну Хусейну с просьбой о помиловании Асии Биби. С аналогичными заявлениями выступили президент Франции, Римский Папа Бенедикт XVI и многие правозащитные организации. Вступившийся за Биби губернатор провинции Пенджаб Салман Тасир был убит. Местный имам заявлял, что, если Асию Биби освободят, то с ней расправятся в несудебном порядке.