Бомбу в УФСБ по Архангельской области принес 17-летний подросток

«По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ. По данному факту следственными органами СК РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)», — говорится в сообщении Следкомитета.
Личность погибшего установлена.
Взрыв произошел утром 31 октября на входе в здание Управления Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте в Архангельске. Один человек погиб, трое пострадали. В чате анархо-коммунистов перед взрывом один из пользователей написал, что «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя. Автор сообщения отметил, что скорее всего погибнет в результате взрыва.