Сотрудник штаба Навального подал иск к «ВКонтакте» за сотрудничество с силовиками

Об этом сообщил в своем Telegram руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков. Чанышеватребует признать действия администрации социальной сети незаконными, а также присудить ей компенсацию в размере 100 тыс. руб. Обращение в суд помогал готовить юрист «Агоры» Дамир Гайнутдинов. По его словам, полицейское подразделение по борьбе с экстремизмом обосновывает получение персональной информации пользователей «ВКонтакте» законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности», но этого недостаточно. Юрист подчеркивает, что эти законы разрешают правоохранительным органам собирать информацию о гражданах «исключительно в пределах своих полномочий» и в связи с расследуемыми уголовными делами, находящимися в производстве делами об административных правонарушениях, а также в связи с проверкой зарегистрированных заявлений о преступлениях и происшествиях.
«Агора» призвала пользователей, столкнувшихся с разглашением администрацией «ВКонтакте» сведений о них, обращаться к Дамиру Гайнутдинову для подготовки аналогичных исков в суды. «Практику, когда интернет-сервис в нарушение пользовательского соглашения и базовых конституционных требований разглашает сведения о частной жизни людей, нужно прекращать», — заявляют в организации.
12 августа жительница Барнаула Мария Мотузная, уже будучи под следствием, опубликовала страницы из уголовного дела. Из материалов следует, что администрация «ВКонтакте» заранее предоставила МВД данные об IP-адресах, с которых Мотузная заходила на свою страницу, историю блокировок и изменения имен.