Погибший при взрыве в здании ФСБ в Архангельске сам принес бомбу

В Национальном антитеррористическом комитете РФ сообщили, что мужчина, который погиб в результате взрыва в здании УФСБ по Архангельской области, сам принес бомбу.

«По предварительной информации лицо, вошедшее в здание, достало из сумки неустановленный предмет, который спустя некоторое время взорвался у него в руках, в результате чего он получил ранения, несовместимые с жизнью. При этом ранение разной степени тяжести получили также три сотрудника управления ФСБ», - говорится в сообщении НАК.

Ранее «МБХ медиа» сообщало, что в чате анархо-коммунистов перед взрывом у здания ФСБ в Архангельске один из пользователей написал, что «будет совершен теракт», ответственность за который он берет на себя. Автор собщения отмечал, что скорее всего погибнет в результате взрыва.

Взрыв произошел утром 31 октября на входе в здание Управления Федеральной службы безопасности на Троицком проспекте в Архангельске. Один человек погиб, трое пострадали, подтвердил глава региона Игорь Орлов. Он подчеркнул, что «произошло преступление», заявив, что тип взрывного устройства пока не установлен.

