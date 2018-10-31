Россияне стали чувствовать больше ответственности за происходящее в стране

По данным «Левада-центра», жители России стали чувствовать гораздо больше ответственности за происходящее в стране. Доля таких людей выросла за последний год с 9 до 28%. Увеличилась и доля россиян, считающих, что они могут повлиять на происходящие события: для страны в целом этот показатель вырос с 5 до 10%, для города — с 9 до 16%.

Как пишут «Ведомости» , политолог Николай Петров считает, что это эффект пенсионной реформы и недавних региональных выборов: «Социологи показывают рост возможности влиять на события на уровне города и района и, видимо, региона. На уровне страны ответственность повысилась, но возможность на что-то влиять — не особо. И это принципиальный сдвиг, который повлияет на дальнейшую политическую жизнь и выборы». Осознание того факта, что твое голосование может повлиять на общий результат, привело к тому, что явка во вторых турах губернаторских выборов неожиданно оказалась выше, чем в первых, хотя обычно бывает наоборот, отмечает эксперт: «Это отложится в памяти, и люди будут голосовать иначе с учетом опыта этих выборов, понимая, что от их голоса зависит многое. У них появилось ощущение, что на этом уровне они могут влиять на происходящее. В отличие от протестов по пенсионной реформе, когда власть продолжает делать, что считает нужным, на выборах люди видят прямой результат своего негативного отношения». И это ощущение будет влиять и на последующие голосования в других регионах, уверен Петров: «Кремлю становится тяжелее манипулировать на выборах, потому что при прочих равных люди осознали, что могут влиять на процессы на уровне региона и ниже. На уровне же страны пока все решается без них, и влиять на происходящее они не могут».