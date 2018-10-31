В «Яндексе» разрабатывают защиту от поглощений

Акционерная структура «Яндекса» может измениться в пользу закрепления контроля над компанией за руководством.

Изменения компания анонсировала на волне слухов о получении доли в «Яндексе» Сбербанком. Как пишет «КоммерснтЪ» со ссылкой на источники, новая структура предполагает, что 60% голосов в компании будет контролировать фонд под управлением ее основателя Аркадия Воложа и 10–12 топ-менеджеров с российским гражданством. Для этого будут выпущены новые акции класса Б-1, 80% которых получит Волож, а в случае его отхода от дел — сам фонд. У него не будет права их отчуждать.

Акции класса Б-1 будут иметь лишь права голоса и не предоставят своим владельцам никаких экономических прав. 100% экономического интереса в «Яндексе» получат владельцы акций класса А (им также будет принадлежать 40% голосов). Все акции класса Б конвертируют в акции класса А, что позволит Аркадию Воложу сохранить 10% экономического интереса в компании, уточнил собеседник «Ъ». По его словам, для проведения реорганизации потребуется одобрение владельцев более 75% существующих акций класса А и собственника «золотой акции» — Сбербанка.