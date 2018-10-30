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Алексей Навальный о желании Путина закрыть The New Times

30.10.2018

Путин распорядился закрыть журнал The New Times. Эта новость должна звучать именно так

Возможно, вы уже слышали. Путин распорядился закрыть журнал The New Times. Эта новость должна звучать именно так, хотя в СМИ это ставят под заголовком «Журнал Нью Таймз оштрафуют на 22 миллиона рублей».

Давайте честно скажем. Это не штраф, а политическое уведомление о закрытии. И никакой там суд с Минюстом таких решений не принимает.

Это действительно самый большой штраф в истории российских СМИ.

Это в принципе дико звучит. 22 миллиона штрафа за нарушения в издании журнала.

Там динамит нашли в редакции? Или расчлененные трупы? Или десятки миллионов неучтенной прибыли?

По уголовным делам такие штрафы редко встретишь, а тут издание журнала.

Джабраил Умаров под наркотой стрелял в потолок гостиницы. Штраф 500 тысяч рублей.

Спикер думы Тюмени Дмитрий Еремеев, виновный в ДТП с двумя погибшими — 160 тысяч штрафа.

Экс-председатель госкомитета Карелии по имуществу и бывший замглавы Петрозаводска Денис Косарев — 5 миллионов рублей за взятку 2,6 миллиона.

Бывший руководитель управления федерального казначейства Мордовии Виктор Кедров за взятку в 1 миллион получил штраф 450 тысяч рублей.

Журнал The New Times — 22 миллиона.

В общем, я не знаю, как. Эту стратегию должны определить сам журнал, его издатель Евгения Альбац и их юристы. Но каков бы ни был план спасения, мы все обязательно должны и будем помогать.

Я лично буду помогать. И всех к этому призываю. Закроют Нью Таймз — всем остальным СМИ будет В СТО РАЗ ХУЖЕ. Причем довольно быстро.

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