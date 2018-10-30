Алексей Навальный о желании Путина закрыть The New Times

Возможно, вы уже слышали. Путин распорядился закрыть журнал The New Times. Эта новость должна звучать именно так, хотя в СМИ это ставят под заголовком «Журнал Нью Таймз оштрафуют на 22 миллиона рублей».

Давайте честно скажем. Это не штраф, а политическое уведомление о закрытии. И никакой там суд с Минюстом таких решений не принимает.

Это действительно самый большой штраф в истории российских СМИ.

Это в принципе дико звучит. 22 миллиона штрафа за нарушения в издании журнала.

Там динамит нашли в редакции? Или расчлененные трупы? Или десятки миллионов неучтенной прибыли?

По уголовным делам такие штрафы редко встретишь, а тут издание журнала.

Джабраил Умаров под наркотой стрелял в потолок гостиницы. Штраф 500 тысяч рублей.

Спикер думы Тюмени Дмитрий Еремеев, виновный в ДТП с двумя погибшими — 160 тысяч штрафа.

Экс-председатель госкомитета Карелии по имуществу и бывший замглавы Петрозаводска Денис Косарев — 5 миллионов рублей за взятку 2,6 миллиона.

Бывший руководитель управления федерального казначейства Мордовии Виктор Кедров за взятку в 1 миллион получил штраф 450 тысяч рублей.

Журнал The New Times — 22 миллиона.

В общем, я не знаю, как. Эту стратегию должны определить сам журнал, его издатель Евгения Альбац и их юристы. Но каков бы ни был план спасения, мы все обязательно должны и будем помогать.

Я лично буду помогать. И всех к этому призываю. Закроют Нью Таймз — всем остальным СМИ будет В СТО РАЗ ХУЖЕ. Причем довольно быстро.

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