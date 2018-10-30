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Евкуров не признает решение Конституционного суда Ингушетии о границе с Чечней

30.10.2018

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сказал, что Конституционный суд республики не может отменить закон об изменении границы с Чечней.

Об этом сообщает «Интерфакс». По словам Евкурова, во избежание разногласий, ненужных споров и пересудов как внутри Ингушетии, так и с Чечней, договоры между двумя субъектами, затрагивающие интересы обоих регионов, должны быть проверены исключительно Конституционным судом Российской Федерации. Он добавил, что решение КС Ингушетии «не отменяет соглашение, оно вступило в законную силу».

Конституционный суд Ингушетии 30 октября признал незаконным соглашение о границе республики с Чечней.

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