Леонид Волков: спящие институты

История про Ингушетию — это, конечно, иллюстрация на обложку для книжки про «спящие институты», которые когда-нибудь напишет Екатерина Шульман

Что такое «Конституционный суд республики Ингушетия», который сегодня пошел против Рамзана Кадырова (и против Юнус-Бека Евкурова), признал неконституционным соглашение о границе и вывел на новый виток ингушский протест?

Это самый бессмысленный орган, который вы только могли себе представить. Овощная грядка для вышедших в тираж и больше ни на что не годных судей (забавно, что по закону судей должно быть пять, но их, с момента основания суда несколько лет назад и по сей день, лишь трое — еще двух, видимо, просто не могут найти). За первое полугодие 2018 года этот орган принял два постановления:— О проверке конституционности статьи 4 Закона Республики Ингушетия «О муниципальных выборах в Республике Ингушетия».— О проверке конституционности части 1 статьи 11 Устава сельского поселения Алкун Сунженского муниципального района Республики Ингушетия.

Это не только в Ингушетии так. Конституционные (уставные) суды субъекта федерации, в соответствии с Конституциями — или Уставами — субъектов должны функционировать в 50 регионах. На деле функционируют лишь в 16 (в 13 национальных республиках, а также в Санкт-Петербурге, Свердловской и Калининградской областях) — и это уже всё говорит об их важности. Во многих регионах эти суды в последнее время позакрывались. В Бурятии, например, просто ушел на пенсию председатель суда, и нового решили не назначать. Во многих регионах их даже не создали (хотя законом это и было предусмотрено). Во многих регионах эти суды за год не выносят ни одного постановления (при этом, скажем, Уставный суд Свердловской области имеет штат из более, чем 20 человек, включая судей, их помощников и сотрудников аппарата, и стоит налогоплательщикам более 50 млн рублей в год). Уверен, что не ошибусь, если предположу, что 99% избирателей не знает о существовании таких судов, и уж тем более о том, чем они занимаются.

А вот же — раз в год и палка стреляет.

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