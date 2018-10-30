Close

#В блогах

Дмитрий Гудков: победят Бонапарта — и заживем

30.10.2018

О борьбе депутатов Госдумы с Наполеоном

Нет-нет, а по старой памяти иногда и заглянешь в базу свежих законопроектов Госдумы. Что там свеженького, кошмарненького? Сегодня улов знатный. Госдума решила отомстить Наполеону. Да, тому самому, который Бонапарт. И когда я говорю «Госдума», это значит, что речь идет не о паре фриков, а о депутатах с политическим весом. Присаживайтесь поудобнее, доставайте попкорн.

Толстой, Дегтярев, Бортко и Шерин сочинили поправку в закон «О днях воинской славы», которую нужно цитировать без малейшего изъятия: «История России богата знаменательными событиями. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью величия Российского государства. (Напомню – это федеральный закон, а не школьное сочинение – Д.Г.)

Помимо военных побед существуют события, достойные быть увековеченными в народной памяти. (Неужели?! – Д.Г.)

Настоящий  Федеральный  закон устанавливает  дни  славы  русского оружия - дни воинской славы (победные дни) России (далее – дни воинской славы  России) в ознаменование славных  побед российских войск,  которые сыграли решающую  роль в истории России,  а также в увековечении славы русского оружия  российских  войск, действующих на законных (хорошая оговорка – Д.Г.) основаниях в составе коалиционных сил за пределами территории России – в форме дней воинской славы России, и памятные даты в истории Отечества, связанные с  важнейшими историческими событиями в жизни государства и общества (далее – памятные даты России)».

Если вы ничего не поняли, что Толстой с Бортко поясняют: «Необходимость принятия данного законопроекта связана с  необходимостью  возрождения исторических традиций празднования победы России в Отечественной  войне  1812 года, ознаменования успешного завершения освободительного заграничного похода русских войск в 1813-1814 годах, а также воспрепятствования участившимся попыткам фальсификации исторических фактов и событий,  связанных с  вторжением иностранных войск во главе с Наполеоном Бонапартом в Российскую империю».

В общем, это все логично. В будущем стране под руководством начальника Толстого и Бортко ничего не светит, поэтому поводы для гордости нужно искать в прошлом. А чтобы оно не вызывало вопросов (историки – отвратительные люди, все время в чем-то сомневаются, первоисточники читают, не в пример Мединскому) – то прописать в законе, чем люди должны восхищаться.

Но зато у меня сомнений нет: вот примут новый закон, победят Бонапарта – и заживем.

Источник 

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.