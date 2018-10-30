Close

Трамп планирует отменить право на гражданство по рождению

30.10.2018

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный приказ об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории страны. 

Об этом Трамп заявил в ходе интервью Axios on HBO. По словам президента, то, что США — единственная страна, гарантирующая подобное право, является «смехотворным». Трамп отметил, что, не смотря на то, что гражданство по рождению гарантирует принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции, юристы объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа.

Axios отмечает, что если Трамп выпустит такой приказ, его немедленно оспорят в судах. Судья Пятого окружного апелляционного суда Джеймс Хо уже заявил, что такое решение нарушит Конституцию.

Четырнадцатую поправку приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.

×
Мы используем cookie-файлы, для сбора статистики. Отключение cookie-файлов может привести к неполадкам в работе сайта.
Продолжая пользоваться сайтом без изменения настроек, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.