Трамп планирует отменить право на гражданство по рождению

Президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет исполнительный приказ об отмене права на американское гражданство по факту рождения на территории страны.
Об этом Трамп заявил в ходе интервью Axios on HBO. По словам президента, то, что США — единственная страна, гарантирующая подобное право, является «смехотворным». Трамп отметил, что, не смотря на то, что гражданство по рождению гарантирует принятая в 1868 году 14-я поправка к Конституции, юристы объяснили ему, что для отмены этого права не нужно согласие Конгресса, достаточно исполнительного приказа.
Четырнадцатую поправку приняли после Гражданской войны, чтобы обеспечить освобожденных рабов равными правами на гражданство.