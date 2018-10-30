ФСБ провела обыски в рамках борьбы с «утечками» выписок из баз данных

Об этом «Росбалту» рассказал собеседник, знакомый с ситуацией. По его словам, возбуждены дела по статьям 183 УК РФ (незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну), 203 УК РФ (превышение полномочий частным детективом) и 137 УК РФ (нарушение неприкосновенности частной жизни). На рабочем месте были задержаны сотрудник погранслужбы в Северо-Западном регионе и сотрудник одного из подразделений ФНС.
Источник «Росбалта» добавил, что есть информация о том, что задержанный сотрудник погранслужбы, в частности, продал информацию о перемещении за границу «Александра Петрова» и «Руслана Боширова», которых обвиняют в покушении на Скрипалей. Однако все возбужденные уголовные дела никак не связаны с инцидентом в Солсбери.
В сентябре полиция Великобритании обвинила двух россиян, которые въехали в страну под именами Руслан Боширов и Александр Петров, в применении отравляющего вещества «Новичок» в Солсбери против экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Bellingcat и The Insider ранее сообщили, что настоящее имя Боширова — Анатолий Чепига, а Александра Петрова — Александр Мишкин.