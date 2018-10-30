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КС Ингушетии отказался прекратить рассмотрение дела о границе республики с Чечней

30.10.2018

Конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя суда.

Заседание суда закончилось, но вердикт пока не оглашен. День оглашения вердикта будет определен судом дополнительно, сообщает «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что два депутата парламента Ингушетии отозвали запрос о проверке конституционности закона об утверждении соглашения о границе с Чечней. Кроме того, в сообщении парламента отмечалось, что есть основания для самоотвода председателя КС. Между тем депутат Закрий Мамилов говорил, что отзыв двумя парламентариями заявлений не является основанием для отмены заседания суда.

Соглашение о закреплении административной границы между регионами главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября. Это решение вызвало протесты в столице Ингушетии.

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