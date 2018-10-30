КС Ингушетии отказался прекратить рассмотрение дела о границе республики с Чечней

Конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя суда.

Заседание суда закончилось, но вердикт пока не оглашен. День оглашения вердикта будет определен судом дополнительно, сообщает «Интерфакс».