КС Ингушетии отказался прекратить рассмотрение дела о границе республики с Чечней

Конституционный суд Ингушетии отклонил ходатайство о прекращении дела о правомерности закона о границе с Чечней и отводе председателя суда.
Заседание суда закончилось, но вердикт пока не оглашен. День оглашения вердикта будет определен судом дополнительно, сообщает «Интерфакс».Ранее сообщалось, что два депутата парламента Ингушетии отозвали запрос о проверке конституционности закона об утверждении соглашения о границе с Чечней. Кроме того, в сообщении парламента отмечалось, что есть основания для самоотвода председателя КС. Между тем депутат Закрий Мамилов говорил, что отзыв двумя парламентариями заявлений не является основанием для отмены заседания суда.
Соглашение о закреплении административной границы между регионами главы Ингушетии и Чечни подписали 26 сентября. Это решение вызвало протесты в столице Ингушетии.