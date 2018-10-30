Производители заявили о грядущем росте цен на продукты из-за повышения ставки экологических сборов

Ряд производителей продуктов питания и напитков обратились в правительство РФ с предупреждением о возможном повышении потребительских цен минимум на 1% из-за повышения ставки экологических сборов.

Об этом сообщает «КоммерсантЪ». Так, директор Союза пивоваров Вячеслав Мамонтов в письме к премьер-министру Дмитрию Медведеву заявил, что «увеличение ставки экологического сбора… приведет помимо удорожания… продуктов питания к тому, что компании будут вынуждены сократить собственные инвестиции в развитие системы сбора и переработки отходов». Мамонтов просит не повышать ставки в 2019 году.

«Во избежание шокового эффекта в дальнейшем предлагаем применить формулу постепенного повышения ставок по самым чувствительным для бизнеса позициям в течение трех лет»,— предлагает директор союза.

С аналогичным предложением уже выступала ассоциация «Русбренд», объединяющая крупнейших производителей потребительских товаров. О своем неприятии предлагаемых Минприроды ставок заявил и Национальный союз производителей молока, а также ассоциация «РусПэк», которая, в частности, объединяет Coca-Cola, PepsiCo, Procter & Gamble, Tetra Pak.



Ранее Минприроды опубликовало проект изменения ставок экосбора с 2019 года. Он предполагает повышение ставок по всем 54 группам товаров и упаковки, подлежащих утилизации после утраты потребительских свойств. Размеры ставок по группам товаров и упаковки в основном повышены на 11,4% — с учетом индекса потребительских цен. В документе предлагается на 28,46% увеличить ставку экосбора за бумажные мешки и сумки, а также картонную и бумажную упаковку.