После аварии в мурманском доке возбудили уголовное дело

В Мурманске после затопления плавучего дока, где проходил ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.

«29 октября 2018 года в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление ДОКа. В результате произошедшего пострадали 5 человек: 4 работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, 1 — считается пропавшим без вести», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.