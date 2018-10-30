После аварии в мурманском доке возбудили уголовное дело

В Мурманске после затопления плавучего дока, где проходил ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов», возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении работ, которое повлекло по неосторожности смерть человека.
«29 октября 2018 года в результате нарушения правил технической эксплуатации судоподъемных сооружений произошло затопление ДОКа. В результате произошедшего пострадали 5 человек: 4 работников извлечены из воды с признаками обморожения и доставлены в медицинское учреждение, 1 — считается пропавшим без вести», — сообщили в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.Следователи намерены выяснить причины ЧП и дать оценку действиям работодателя по обеспечению безопасности работников.
Плавучий док затонул при выходе из него авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» на АО «82 судоремонтный завод» в ночь на 30 октября. Предварительной причиной ЧП назвали скачок напряжения, из-за которого вышли из строя насосы. Упавший на палубу авианосца кран повредил часть корпуса.