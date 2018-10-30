Фонд кино заявил о приостановке финансовой деятельности

Фонд кино приостановил уплату налогов и исполнению обязательств по гражданско-правовым договорам из-за отсутствия главы организации.

Об этом сообщается в письме, которое сотрудники организации направили на имя советника президента по культуре Владимира Толстого, сообщает RNS.

«Информируем вас, что финансовая деятельность Фонда кино в части расходных операций по расчетным счетам фонда временно приостановлена в связи с отсутствием исполнительного органа, что привело к наступлению неисполненных обязательств Фонда кино по уплате налогов, а также по гражданско-правовым договорам», — отмечается в письме.

Бывший исполнительный директор фонда Антон Малышев освобожден от должности 17 октября, а новый до сих пор не назначен.

«Любая финансовая операция нуждается в подписи исполнительного директора, а его нет. На следующей неделе должна быть выплата зарплаты, а ее не будет — потому что нет подписи руководителя. Фонд не может заплатить даже налоги, потому что любой платеж требует двух подписей — главного бухгалтера и исполнительного директора», — утверждает источник агентства, близкий к Фонду кино.

Антон Малышев управлял Фондом с 2013 года. Ранее правительство утвердило новый устав организации, по которому директор назначается правительством по представлению Минкульта. Таким образом министр культуры Владимир Мединский рассчитывает получить больше контроля над Фондом, а у Малышева и министра личный конфликт, отмечала газета «Ведомости». На место Малышева Мединский рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну.

Фонд кино — государственная организация, распределяющая государственную поддержку между отечественными фильмами. Ежегодно он распределяет свыше 3 млрд руб. господдержки.