Фонд кино заявил о приостановке финансовой деятельности

Фонд кино приостановил уплату налогов и исполнению обязательств по гражданско-правовым договорам из-за отсутствия главы организации.
Об этом сообщается в письме, которое сотрудники организации направили на имя советника президента по культуре Владимира Толстого, сообщает RNS.
Бывший исполнительный директор фонда Антон Малышев освобожден от должности 17 октября, а новый до сих пор не назначен.
«Любая финансовая операция нуждается в подписи исполнительного директора, а его нет. На следующей неделе должна быть выплата зарплаты, а ее не будет — потому что нет подписи руководителя. Фонд не может заплатить даже налоги, потому что любой платеж требует двух подписей — главного бухгалтера и исполнительного директора», — утверждает источник агентства, близкий к Фонду кино.
Антон Малышев управлял Фондом с 2013 года. Ранее правительство утвердило новый устав организации, по которому директор назначается правительством по представлению Минкульта. Таким образом министр культуры Владимир Мединский рассчитывает получить больше контроля над Фондом, а у Малышева и министра личный конфликт, отмечала газета «Ведомости». На место Малышева Мединский рекомендовал действующего директора Музея кино Ларису Солоницыну.
Фонд кино — государственная организация, распределяющая государственную поддержку между отечественными фильмами. Ежегодно он распределяет свыше 3 млрд руб. господдержки.