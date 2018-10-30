При затоплении дока в Мурманске пропал человек

Губернатор Мурманской области сообщила, что один человек пропал после того, как в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов».
«Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях — в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен из дока на безопасное расстояние», — написала Ковтун в Instagram.
Как сообщает ТАСС, кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», повредил часть корпуса. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.
При этом источник ТАСС в оперативных ведомствах заявил, что «повреждена техническая зона взлетной палубы, упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется».Ранее сообщалось, что в результате ЧП авианосец не пострадал.
Плавучий док ПД-50, где ремонтировался авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске. Причиной назвали перебои с электроэнергией.