При затоплении дока в Мурманске пропал человек

Губернатор Мурманской области сообщила, что один человек пропал после того, как в Мурманске затонул плавучий док, где ремонтировали авианосец «Адмирал Кузнецов».



«Двое пострадавших обслужены амбулаторно. Двое человек находятся в областных медучреждениях — в Севрыбе и городской больнице. К сожалению, один человек до сих пор не найден. О причинах ЧП пока говорить рано. На 9 утра назначены работы аварийно-спасательных и водолазных групп Северного флота. Выводы будут делать следственные органы. Док в 3.30 утра был полностью затоплен. «Адмирал Кузнецов» на буксире выведен из дока на безопасное расстояние», — написала Ковтун в Instagram.

Как сообщает ТАСС, кран, упавший на палубу авианосца «Адмирал Кузнецов», повредил часть корпуса. Об этом рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Объемы ущерба мы сейчас оцениваем. На палубу упал кран, с высоты примерно 15 м, понятно, что там есть и повреждения корпуса, и повреждения палубы, но к счастью, это произошло на тех участках, которые не связаны с эксплуатацией какого-то «жизненно важного» оборудования крейсера», — сказал он.

При этом источник ТАСС в оперативных ведомствах заявил, что «повреждена техническая зона взлетной палубы, упавший кран до сих пор находится там, масштаб повреждений уточняется».