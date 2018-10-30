Силуанов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает нецелесообразным введение в России прогрессивной шкалы налогообложения.

«Нам говорят: давайте сделаем более прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан. Здесь есть и плюсы, и минусы: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно устоялась, и здесь менять законодательство, которое мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, наверное, было бы неправильно», — сказал Силуанов в эфире программы «Познер» на Первом канале.