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Силуанов высказался против прогрессивной шкалы налогообложения

30.10.2018

Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов считает нецелесообразным введение в России прогрессивной шкалы налогообложения.

«Нам говорят: давайте сделаем более прогрессивную шкалу налогообложения доходов граждан. Здесь есть и плюсы, и минусы: мы знаем, что богатые — люди неглупые и найдут пути, как обойти это решение, люди в том числе могут вообще вывести деньги из нашей страны. С другой стороны, плоская шкала 13-процентная достаточно устоялась, и здесь менять законодательство, которое мы договорились не трогать ближайшие шесть лет, наверное, было бы неправильно», — сказал Силуанов в эфире программы «Познер» на Первом канале.

Говоря о дополнительных налогах для богатых, Силуанов отметил, что это уже сделано.

«Нельзя не согласиться с тем, что разница в уровне доходов, конечно, создает напряжение в обществе. Нам часто говорят о том, что «давайте, повысим налоги у богатых». На самом деле мы это сделали — повысили налоги на роскошные имущественные комплексы, машины, яхты, квартиры и так далее», — отметил Силуанов.

Для сокращения разницы в уровне доходов, необходимо повышать доходы бедных, считает министр.

В настоящее время в России действует повышенный транспортный налог для автомобилей, считающихся роскошными. Для транспортных средств ценой 3–5 млн руб. коэффициент составляет 1,1-1,5; от 5–10 млн руб. — коэффициент 2; от 10–15 млн руб. и дороже 15 млн руб. — коэффициент 3, отмечает «КоммерсантЪ».

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