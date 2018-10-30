Трамп распорядился подготовить для Конгресса доклад о ДРСМД

Президент США Дональд Трамп дал указание Госдепартаменту и другим ведомствам подготовить для Конгресса доклад о выполнении договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Белого дома, Трамп особо выделил раздел 1244 закона о национальной обороне (оборонный бюджет) на 2019 финансовый год, в котором идет речь о нарушениях договора о РСМД со стороны России и лицах, которые несут за это ответственность. Предусмотрена также возможность введения дополнительных санкций против России.

Трамп объявил о выходе США из договора о РСМД 20 октября, обвинив Россию в его невыполнении. МИД России назвал обвинения надуманными. Сейчас российское внешнеполитическое ведомство готовит ответ на переданный России перечень вопросов, касающихся договора, рассказал на минувших выходных министр иностранных дел Сергей Лавров.