В Мурманске во время ремонта авианосца «Адмирал Кузнецов» из-за перебоев с электричеством затонул плавучий док

Плавучий док ПД-50, где ремонтируется авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов», полностью затонул в Мурманске, пострадали четыре человека. Причиной назвали перебои с электроэнергией.

«Сейчас обстоятельства выглядят так: в ходе операции по спуску «Адмирала Кузнецова» на воду произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы, и произошло нерасчетное погружение дока в воду. Пока не могу сказать, поврежден ли док», — сказал ТАСС представитель ответственного за ремонт корабля Центра судоремонта «Звездочка» Евгений Гладышев.

По предварительным данным, корабль не пострадал, сейчас его буксируют на другое предприятие. Четырех человек госпитализировали с переохлаждением, один из них также получил травму брюшной полости.

Плавучий док ПД-50 — единственный в европейской части России плавучий док грузоподъемностью 80 000 тонн и площадью стапель-палубы 23 тыс. кв.м. является уникальным в регионе исполнителем докового ремонта крупнотоннажных кораблей, стратегических атомных подводных лодок, транспортных судов водоизмещением свыше 25 000 тонн.