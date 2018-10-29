Ингушские депутаты отозвали заявления в суд о проверке закона о границе с Чечней

Два депутата народного собрания Ингушетии отозвали свои заявления в Конституционный суд республики, в которых просили проверить законность договора о новых границах с Чечней.

Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на сообщение Народного собрания. Свои заявления также отозвали двое жителей республики. В сообщении регионального парламента говорится, что «есть основания для самоотвода председателя Конституционного суда Ингушетии Аюпа Гагиева, участвовавшего в принятии акта, являющегося предметом рассмотрения». Также в КС республики подано заявление, принятое на сходе тейпов Орстхой 28 октября, где они выразили единогласное мнение о том, что поддерживают историческое соглашение об установлении границ.

4 октября в Магасе началась акция протеста против договора о новой границе между Чечней и Ингушетией. Она продолжалась несколько дней. 17 октября оргкомитет митинга решил приостановить акции до 31 октября.