Медведев из-за роста цен на бензин пригрозил ввести пошлины на нефть

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.

Об этом сообщает «Интерфакс». Медведев велел министерству энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с отечественными нефтяными компаниями.

«Мы же договорились о том, что будет принят план работы и определенное соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Либо в ближайшее время мне придется подписать решение о том, чтобы ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты, чтобы ситуация на рынке была более стабильной», — сказал премьер-министр.

Медведев добавил, что несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин.

Ранее Независимый топливный союз предсказал , что до конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр.