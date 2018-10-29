Медведев из-за роста цен на бензин пригрозил ввести пошлины на нефть

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что может распорядиться ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты для урегулирования ситуации с ценами на топливо.
Об этом сообщает «Интерфакс». Медведев велел министерству энергетики провести в ближайшие несколько дней консультации с отечественными нефтяными компаниями.
Медведев добавил, что несмотря на принятые меры в целом ряде случаев наблюдается рост цен на бензин.
Ранее Независимый топливный союз предсказал, что до конца 2018 года цены на топливо на заправках вырастут на 2–3 руб. за литр.