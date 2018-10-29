Ангела Меркель объявила об уходе с поста канцлера после 2021 года

Ангела Меркель не будет в пятый раз баллотироваться на пост канцлера Германии в 2021 году, после того как закончится ее действующий срок полномочий. Об этом она заявила на пресс-конференции, передает Bloomberg.

Меркель добавила, что не будет выбирать своего преемника и занимать какой-то другой политический пост после ухода. Одной из причин своего решения политик назвала затянувшиеся переговоры о создании правящей коалиции в правительстве.

Ранее канцлер заявила, что покинет пост главы партии Христианско-демократический союз (ХДС) после низких результатов на выборах в парламент федеральной земли Гессен.

На выборах в земле Гессен ХДС получил 27%, а входящие с ней в правящую коалицию социал-демократы — 19,8%. На предыдущих выборах в 2013 году ХДС и социалисты получили соответственно 38,3% и 30,7%. Две недели назад на выборах в Баварии Христианско-социальный Союз, который также входит в правящую коалицию на федеральном уровне, потерял абсолютное большинство.

Меркель руководит ХДС с 2000 года. Пост канцлера занимает с 2005 года. В начале 2018 года она в четвертый раз выиграла выборы. Однако ее партия показала плохие результаты как на федеральном, так и на местном уровнях. На выборах в Бундестаг в 2017 году ХДС показал худший результат с 1949 года, а через три недели впервые за 20 лет проиграл выборы в Нижней Саксонии. Основной причиной неудач эксперты называли решение Меркель пустить в страну более миллиона мигрантов из Африки и Ближнего Востока в 2015 году. В итоге процесс формирования нового правительства Германии длился 171 день и стал самым долгим в истории ФРГ.