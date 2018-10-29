﻿Саратовскую организацию больных сахарным диабетом обязали стать «иностранным агентом»

Октябрьский районный суд Саратова обязал региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, встать на учет как «иностранный агент».



Об этом пишут «Свободные новости». Суд удовлетворил соответствующий гражданский иск прокуратуры. По словам руководительницы НКО Ларисы Сайгины, она заявила на процессе, что 23 ноября планируется самоликвидация организации, но судья не посчитала это основанием отложить дело, так как процесс ликвидации может занять до полугода.

«Чтобы встать на учет как некоммерческая организация, исполнить обязанности иностранного агента, нужны финансовые средства. У меня на счету ноль рублей. Как оплатить госпошлину, я не знаю», — заявила на заседании Сайгина.