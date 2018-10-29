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﻿Саратовскую организацию больных сахарным диабетом обязали стать «иностранным агентом»

29.10.2018

Октябрьский районный суд Саратова обязал региональную организацию инвалидов, больных сахарным диабетом, встать на учет как «иностранный агент».

Об этом пишут «Свободные новости». Суд удовлетворил соответствующий гражданский иск прокуратуры. По словам руководительницы НКО Ларисы Сайгины, она заявила на процессе, что 23 ноября планируется самоликвидация организации, но судья не посчитала это основанием отложить дело, так как процесс ликвидации может занять до полугода.

«Чтобы встать на учет как некоммерческая организация, исполнить обязанности иностранного агента, нужны финансовые средства. У меня на счету ноль рублей. Как оплатить госпошлину, я не знаю», — заявила на заседании Сайгина.

В конце мая Фрунзенский районный суд Саратова признал иностранным агентом местную НКО диабетиков, организацию обязали выплатить 300 тыс. руб. штрафа. Согласно экспертизе, больные диабетом получили от иностранных фармкомпаний гранты на 712 тыс. руб. При этом общество вело политическую деятельность, обращаясь в госорганы с критикой чиновников. Слова бывшего руководителя организации о качестве отечественного инсулина эксперты назвали подрывом государственного авторитета, а комментарий, данный телеканалу — одиночным пикетом. 10 октября стало известно, что в Саратове умерла 28-летняя женщина, страдавшая сахарным диабетом, которая ранее жаловалась на неполучение лекарств

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